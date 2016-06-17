Санкт-Петербург, 17 июня, 2016, 19:35 — ИА Регнум. Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко признал, что в городе все еще тяжело получить разрешение на строительство, а также усложнены другие процедуры, из-за которых северная столица отстает от других регионов по уровню инвестиционного климата. Об этом он сообщил на Петербургском международном экономическом форуме, передает корреспондент ИА REGNUM.

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Однако губернатор оптимистично воспринял 22-е место Петербурга в Национальном рейтинге состояния инвестклимата в субъектах РФ, который был озвучен накануне.

«Я этот результат расцениваю как положительный, потому что в прошлом году у нас был показатель на 4 пункта хуже», — сказал Полтавченко. Тем не менее, по его словам, он поставил задачу Смольному «быть среди лучших регионов».

«Создан штаб по преодолению бюрократических барьеров, до конца года жду конкретных предложений по упрощению получения разрешений на строительство и сокращению сроков оформления», — пояснил Полтавченко.

При этом, по его мнению, существуют проблемы, которые напрямую не связаны с правительством города, например, невысокая оценка Санкт-Петербурга по кадастровому учету земельных участков, освоенных застройщиками. «Но это вообще задача Федеральной службы учета, надо будет посмотреть, почему мы здесь провалились», — заметил губернатор.

Он упомянул и о грядущей консолидации энергетических активов в рамках компании «Ленэнерго». По словам Полтавченко, полностью эта работа будет завершена осенью.

«Тогда мы значительно упростим процедуру технологического подключения. Уверен, что в следующем году мы продолжим тенденцию повышения нашего места в рейтинге», — сказал Георгий Полтавченко.