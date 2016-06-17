Рамалла , 17 июня, 2016, 19:33 — ИА Регнум. Палестинцы и Египет начали переговоры с тем, чтобы определить границы подводных территорий Палестины, которые могут быть использованы для добычи полезных ископаемых. Это первый шаг Рамаллы по делимитации своих морских границ, передает ABC News.

Побережье Средиземного моря

Рияд Мансур — постпред Палестины при ООН сообщил журналистам, что это является частью «строительства структур серьезного, уважаемого во всех областях государства».

Ресурсы подводной «исключительной экономической зоны» Мансур назвал «богатством палестинского народа».

После того, как в октябре 2012 года Генеральная Ассамблея признала Палестину в качестве государства, палестинцы получили право добиваться членства в институтах ООН и договорных органах. Среди более десятка структур, к которым Рамалла уже присоединилась — Конвенция ООН по морскому праву.