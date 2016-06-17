Нижний Новгород, 17 июня, 2016, 19:31 — ИА Регнум. В Нижнем Новгороде 16 летний подросток и его 19-летний друг обвиняются в убийстве таксиста.

Дарья Антонова ИА REGNUM Такси

Как сообщили ИА REGNUM в СК РФ, находясь в состоянии алкогольного опьянения молодые люди вызвали по телефону автомашину такси, на которой приехали в Приокский район Нижнего Новгорода. В гаражном кооперативе «Щербинки» они избили 25-летнего таксиста сначала в салоне автомашины Hyundai Solaris.

После этого они вытащили еще живого мужчину из машины и нанесли ему несколько ударов камнем по голове.

Завладев автомашиной и деньгами потерпевшего в сумме около 1 тысячи рублей, они поехали по ул. Голованова, где совершили ДТП с несколькими припаркованными автомобилями. Увидев противоправные действия подозреваемых, местные жители предприняли меры к их пресечению.

Решением суда в отношении молодых людей избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Им предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство, совершенное группой лиц»). Старший из обвиняемых свою вину признал, его 16-летнй подельник сделать это отказался.