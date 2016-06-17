Москва, 17 июня, 2016, 19:15 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Российской Федерации не видит предпосылок к улучшению российско-турецких отношений. Об этом сегодня, 17 июня, заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова на регулярном брифинге.

Военнослужащие Османской империи

Захарова рассказала, что в письме президента Турции Редлжепа Тайипа Эрдогана президенту России Владимиру Путину нет содержательных элементов. Это письмо — не более чем протокольная практика, подчеркнула Захарова.

«Никаких содержательных элементов в этих посланиях не содержится. Речь идёт о сугубо протокольной практике», — сказала Захарова. Она подчеркнула, что России ежедневно приходится сталкиваться с теми или иными шагами турецких властей, которые нельзя назвать дружественными.

В качестве примера Захарова привела постоянные бюрократические проволочки при организации встреч российских дипломатов с находящимися под стражей в Турции гражданами России. Также Турция несколько раз блокировала пролет самолетов российских авиакомпаний над своей территорией в Ирак.

Захарова припомнила недавнее высказывание высоких официальных лиц в Анкаре о том, что Черное море не должно превратиться в «русское озеро». Такие высказывания явно не служат делу улучшения российско-турецких отношений и стабильности в регионе.

В общем, какого-либо прогресса в плане реагирования на высказывавшиеся неоднократно ранее российской стороной условия, при которых можно было бы говорить о появлении хотя бы первичных предпосылок к нормализации отношений с Турцией, наблюдать не приходится, подытожила Захарова.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил, что письмо Эрдогана Путину носит протокольный характер и ответа не требует. Он лишь отметил, что это первая телеграмма с того момента, как турецкие ВВС преднамеренно сбили российский фронтовой бомбардировщик Су-24 в небе над Сирией.