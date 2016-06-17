Ставрополь, 17 июня, 2016, 19:12 — ИА Регнум.



Андрей Курнаков. Ответственные за жизнь. 1980

В инновационном медицинском кластере Кавказских Минеральных Вод (Ставропольский край) будет налажено производство медицинской и фармакологической продукции. Соответствующее четырехстороннее соглашение подписано 17 июня в Санкт-Петербурге в рамках ХХ-го Петербургского международного экономического форума, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в департаменте общественных связей Корпорации развития Северного Кавказа.

Соглашение подписано между государственным бюджетным образовательным учреждением высшего профессионального образования «Санкт-Петербургская государственная химико-фармацевтическая академия» Министерства здравоохранения Российской Федерации, некоммерческим партнерством в сфере разработки, производства и обращения лекарственных средств и медицинской техники «Медико-фармацевтические проекты. XXI век», открытым акционерным обществом «Арнест» и GIM-Unimpresa (Ассоциации итальянских предпринимателей в России).

Подписи под документом поставили ректор ГБОУ ВПО СПХФА Минздрава России Игорь Наркевич, Президент ОАО «Арнест» Алексей Сагал, Президент GIM-Unimpresa Мария Луиза Бароне, Директор Партнерства «Медико-фармацевтические проекты. XXI век» Дмитрий Чагин.

«Подписанное соглашение предполагает создание в рамках научно-производственного сектора медицинского кластера мощностей по разработке, производству и обращению современных лекарственных средств и медицинской техники», — прокомментировал подписание документа первый заместитель министра Российской Федерации по делам Северного Кавказа, председатель Совета директоров акционерного общества «Корпорация развития Северного Кавказа», Одес Байсултанов.

Напомним, ранее в рамках форума были подписаны соглашения об участии в создании медкластера на Кавминводах ставропольских и итальянских компаний, о безвозмездной передаче Корпорации развития Северного Кавказа более 200 га земель в Минераловодском районе для создания медицинского кластера.

Проект инновационного медицинского кластера в регионе Кавказские Минеральные Воды предполагает создание университетского медицинского комплекса до 2020 года, на основе которого планируется строительство Медицинского университета, многопрофильной Университетской клиники и Научно-исследовательского центра. Объем инвестиций в проект оценивается в 162,1 млрд рублей, из которых 40 млрд рублей будет профинансировано за счет бюджетных средств.

Комплекс включит в себя специализированные медицинские клиники (хирургическая малоинвазивная клиника непродолжительного пребывания, клиника абдоминальной хирургии и клиника матери и ребенка, Центры реабилитации и санаторно-курортного лечения по онкологическому, кардиоваскулярному, неврологическому, общему терапевтическому, ортопедическому и детскому направлениям, а также объекты сопутствующего формата: технопарк, гостиницы, общежития и т.д.

Решением правительства России проект включен в Государственную программу Российской Федерации «Развитие Северо-Кавказского федерального округа» на период до 2025 года.