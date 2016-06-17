Санкт-Петербург, 17 июня, 2016, 19:05 — ИА Регнум. Предложение о создании вместо полигона «Красный Бор» нового полигона опасных химических отходов в Выборгском районе Ленинградской области руководство 47-го региона еще не получало, но обещало рассмотреть его, если оно поступит. Об этом сегодня, 17 июня, корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областного правительства.

(сс) Slidersoul Пожар на полигоне

Ранее вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Дивинский сообщил о том, что власти города и области предварительно согласовали новую площадку под размещение полигона опасных отходов на территории Ленобласти — вместо закрытого для приема новых отходов полигона «Красный Бор» в Тосненском районе.

Пока планируется, как сообщил Дивинский изданию «Фонтанка», что полигон оборудуют на участке в районе поселка Первомайское Выборгского района. Также, по его словам, достигнута предварительная договоренность об открытии двух новых полигонов твердых бытовых отходов — к северу и к югу от Петербурга.

«Подобного предложения в правительство Ленинградской области не поступало. Что касается выбора новой площадки для размещения полигона опасных отходов взамен полигона в Красном Бору, на данный момент никаких совместных с администрацией Санкт-Петербурга решений у нас не принято», — заявил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Как сообщало ИА REGNUM, департамент Росприроднадзора по СЗФО подал в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области иск об аннулировании лицензии Санкт-Петербургского унитарного предприятия «Полигон «Красный Бор» на деятельность по обезвреживанию и размещению отходов за грубое нарушение лицензионных требований.

В 2015 году полигон «Красный Бор» был закрыт за осуществление предпринимательской деятельности с грубым нарушением условий, предусмотренных лицензией. При этом нарушения так и не были устранены.