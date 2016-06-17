Верхняя Пышма, Свердловская область, 17 июня, 2016, 19:40 — ИА Регнум. В Свердловской области государственный обвинитель озвучил требуемое наказание в отношении обвиняемого в покушении на мошенничество бывшего начальника ГИБДД Верхней Пышмы Александра Кобяшева и двоих его предполагаемых подельников. Экс-руководителю верхнепышминской дорожной полиции грозит четыре года лишения свободы, а для инспекторов ДПС Леонида Напина и Дениса Зарипова гособвинение попросило по 4,5 года с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Дарья Антонова ИА REGNUM За решёткой

В пресс-службе прокуратуры Свердловской области пояснили, что сроки Леонида Напина и Дениса Зарипова больше, так как в отличие от Александра Кобяшева они обвиняются и по иным эпизодам. Оглашение приговора суда состоится 22 июня.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, суд над бывшими сотрудниками ГИБДД стартовал в начале 2016 года. Их обвиняют в покушении на преступление и в покушении на мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, с использованием своего служебного положения.

Напомним, что в начале 2015 года житель ЯНАО передал в пользовании своей сожительнице автомобиль «Ауди». Спустя время они расстались, а к нему пришёл штраф за превышение скорости с приложенной фотографией данного автомобиля за рулём которого находился неизвестный мужчина. Он потребовал от бывшей сожительницы вернуть авто, но она не реагировала на его просьбы.

Тогда он обратился к пользователям социальных сетей с просьбой найти автомобиль «Ауди». Через некоторое время ему сообщили, что видели этот автомобиль в Верхней Пышме. Мужчина обратился в ГИБДД с просьбой задержать его автомобиль. Через некоторое время к нему пришло письмо от Александра Кобяшева, в котором сообщалось, что автомобиль задержан и его можно забрать.

Мужчина прибыл в Верхнюю Пышму 13 апреля, и, по его словам, сотрудники ГИБДД отвели его в комнату и начали угрожать заведением уголовного дела, так как номера двигателя не совпадают с номерами в документах. В итоге его отпустили, но предложили подумать о том, как избежать уголовного наказания.

Потерпевший отправился в службу собственной безопасности ГУ МВД по Свердловской области и сообщил о сложившейся ситуации. После этого он по телефону «согласился на сделку» с Александром Кобяшевым и назначил встречу. В итоге начальник ГИБДД Верхней Пышмы был задержан после того, как получил 100 тысяч рублей от владельца «Ауди».