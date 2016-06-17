Санкт-Петербург, 17 июня, 2016, 18:54 — ИА Регнум. Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко удивлен разразившимся скандалом вокруг появления на карте северной столицы моста имени Ахмата Кадырова, первого президента Чечни. Об этом он заявил 17 июня в кулуарах Петербургского международного экономического форума, передает корреспондент ИА REGNUM.

ИА REGNUM Мост Ахмата Кадырова

Как отметил Полтавченко, в Петербурге постоянно появляются новые улицы и мосты, которым присваиваются новые названия.

«Топонимической комиссией было принято решение назвать мост именем Героя России Ахмата Кадырова, который погиб, вообще-то, от рук террористов. И мне удивительно, когда у нас некоторые граждане, в том числе достаточно уважаемые, на мой взгляд, абсолютно вменяемые, начинают делить героев на «наших» и «не наших». Это Герой Российской Федерации, этим всё сказано. Не думаю, что у кого-то могут быть какие-то недоумения», — сказал губернатор Петербурга.

Между тем, в 2014 году Георгий Полтавченко иначе отреагировал на предложение депутата Заксобрания Виталия Милонова назвать какую-либо улицу или другой объект именем первого чеченского президента. Тогда Полтавченко заявил, что Ахмат Кадыров «не принимал непосредственного участия в жизни Петербурга, не жил и не работал в городе».

Сегодня Георгий Полтавченко также сообщил, что не общался с Рамзаном Кадыровым — в ответ на вопрос, поблагодарил ли губернатора нынешний глава Чечни за увековечивание памяти его отца. «Я его (Рамзана Кадырова — прим. ред.) на форуме не видел. Нет, мы не общались, я же здесь работаю», — сказал губернатор.

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30 мая Топонимическая комиссия комитета по культуре Петербурга рекомендовала назвать мост через Дудергофский канал в честь Ахмата Кадырова. Из 24 членов комиссии на заседание пришли 17 человек, из них 9 поддержали идею, инициатором которой выступили общественные организации «Милосердие», «Невские берега» и «Сильная Россия».

16 июня губернатор Санкт-Петербурга подписал соответствующее распоряжение о названии моста.

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Депутаты петербургского Заксобрания пытаются организовать референдум, чтобы спросить у горожан, хотят ли они, чтобы мост через Дудергофский канал носил именно такое имя.