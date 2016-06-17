Кострома, 17 июня, 2016, 18:50 — ИА Регнум. В Костромской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывших командира отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции УМВД России по городу Костроме и командира второй роты этого же батальона. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе СУ СК РФ по Костромской области, один их них обвиняется в шести эпизодах взяточничества, другой — в двух эпизодах посредничества в получении взятки.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Подайте

По версии следствия, в 2015 году командир отдельного батальона ППСП УМВД России по городу Костроме неоднократно получал от подчиненных взятки «за общее покровительство и попустительство по службе». Размер взяток варьировался от 30 до 60 тысяч рублей. При этом взятки передавались через командира второй роты отдельного батальона ППСП.

Например, в марте 2015 года обвиняемый через посредника получил взятку в размере 50 тысяч рублей за то, чтобы он поспособствовал назначению подчиненного на вышестоящую офицерскую должность в батальоне, а в октябре 2015 года таким же образом он получил взятку в размере 60 тысяч рублей от подчиненного сотрудника «за благоприятный исход служебной проверки, проводимой по факту его нахождения на службе в нетрезвом состоянии».

В ходе предварительного следствия в отношении бывшего командира отдельного батальона ППСП УМВД России по городу Костроме избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в отношении бывшего командира второй роты этого же батальона — подписка о невыезде и надлежащем поведении. Из органов внутренних дел они уволены. Уголовное дело было возбуждено на основании материалов, представленных подразделением собственной безопасности регионального управления внутренних дел.