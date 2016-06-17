Москва, 17 июня, 2016, 23:14 — ИА Регнум. Главные результаты всероссийского опроса общественного мнения, проведенного 22 июня — 7 июля 2015 года силами активистов Общероссийской общественной организации защиты семьи «Родительское Всероссийское Сопротивление» (РВС) и «Сути времени», по проблемам образования показывают, что граждане, получившие образование в годы реформ, удовлетворены своим образованием почти в 2 раза меньше, чем люди, получившие образование в СССР. Об этом заявил заместитель директора Агентства по культурно-социальным исследованиям общества (АКСИО), заместитель главного редактора ИА REGNUM Андрей Сверчков в ходе проведенной в пресс-центре ИА REGNUM пресс-конференции, посвященной проблемам современного отечественного образования.

Советская сельская школа. 1964

Рисунок 1

Рисунок 1. Удовлетворенность образованием

Всего было опрошено 24 506 человек в 75 регионах Российской Федерации. Результаты опроса дали понять, что определение целей и задач образования населением и реформаторами расходится диаметрально. Большинство граждан России системой российского образования недовольны и считают, что она не в состоянии решить те задачи, которые стоят перед страной и обществом. Уровень недовольства практически не зависит ни от каких социально-демографических параметров. Даже люди, в целом довольные имеющимся у них образованием, и те, кто собирается еще учиться, считают российское образование не соответствующим современным вызовам и задачам.

Рисунок 2

Рисунок 2. Цели и главные задачи образования

Говоря об этих самых современных вызовах и задачах, эксперт заявил, что в будущем мировую общественность ждет массовая технологическая безработица, которая связана с новой промышленной революцией, которая, в свою очередь, связана с новыми технологиями, реиндустриализацией, роботизацией: «Уже заранее объявлены десятки профессий, которые ликвидируются в ближайшие десятки лет. Работники сферы обслуживания будут нужны. А что делать с другими людьми? В связи с этим мировыми лидерами сейчас определяются пути решения, одним из которых является введение минимального гарантированного дохода. Звучат предложения по созданию системы управления человеческим капиталом».

Участник пресс-конференции обратил внимание на тему снижения популярности углеводородов, что связано не с тем, что они заканчиваются, а с тем, что мировую общественность ждет промышленная революция. Следовательно, появится потребность в переобучении граждан. Андрей Сверчков заявил: «Население не осознает до конца вызовов, которые ставит перед нами эпоха, однако чувствует, что с африканским образованием сырьевого придатка в новых условиях не выжить. Поэтому появляется потребность в фундаментальности образования».

Рисунок 3

Рисунок 3. Способна ли современная система образования в России решать те задачи, которые она должна решать в современном обществе?

Эксперт указывает, что приоритетами в образовании для населения являются следующие фундаментальные предметы: русский язык, математика, русская литература, география, история России, иностранный язык, физика, биология, химия, информатика и другие.

Рисунок 4

Рисунок 4. Потребность в фундаментальном образовании

Рисунок 5

Рисунок 5. Потребность в фундаментальном образовании

Андрей Сверчков заявил: «Подавляющее большинство граждан России, когда думает об образовании или о школе, думают именно о советском образовании и советской школе. Именно советская школа и, в целом, образование являются образцами. Единство мнений по проблемам образования, выявившееся в данном опросе, даже больше, чем единство мнений относительно традиционных ценностей. Именно в вопросе об образовании граждане России совершенно едины».

Эксперт, комментируя результаты исследования, завил: «Сегодня школа и для родителей, и для детей — хронический источник страхов и стрессов. Это при том, что школа должна формировать новую личность и новое мировоззрение».

Напомним, сегодня, 17 июня 2016 года, в пресс-центре ИА REGNUM состоялась конференция, на которой обсуждалось требование общества вернуться к классическому отечественному образованию. По итогам мероприятия, председатель РВС Мария Мамиконян заявила о необходимости формирования и работы общественного совета по проблемам отечественного образования.