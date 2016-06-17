Тулуза, Франция, 17 июня, 2016, 18:30 — ИА Регнум. Италия стала первой после страны-хозяйки Евро-2016 командой, досрочно оформившей выход в плей-офф, передает Frankfurter Allgemeine Zeitung.

sport-place.ru Футбол

После победы со счетом 1:0 против сборной Швеции, набравшие 6 очков итальянцы вышли в 1/8 финала чемпионата Европы по футболу.

На глазах у 30 тысяч зрителей на стадионе Тулузы гол на 88 минуте забил Мартинс Эдер. «Суперзвезде» Златану Ибрагимовичу с Швецией, имеющей лишь 1 очко в двух матчах, как и в 2008 и 2012 годах, грозит выбывание на ранней стадии турнира.