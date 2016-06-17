Рига, 17 июня, 2016, 18:25 — ИА Регнум. Газотранспортная компания Latvijas Gāze (Латвийский газ) из прибыли 2015 года выплатит акционерам в виде дивидендов 30,32 млн евро, свидетельствует проект решения предстоящего собрания акционеров предприятия, сообщает LETA.

Газовая конфорка

1 июля состоится очередное собрание акционеров Latvijas Gāze, на котором они рассмотрят вопрос об использовании прибыли 2015 года.

Как стало известно, чистая прибыль Latvijas Gāze в 2015 году составила 33,31 млн евро — распределено будет 30,516 млн евро. Так, 30,324 млн евро или 0,76 евро на акцию будут выплачены в виде дивидендов, а 2,987 млн евро войдут в нераспределенную прибыль.

Также на собрании будут утверждены отчеты правления и совета предприятия за 2015 год, а компанию PricewaterhouseCoopers планируется утвердить аудитором.

В 2014 году прибыль LG составила 30,07 млн евро.

Напомним, крупнейшим акционером Latvijas Gāze является российский концерн «Газпром» (34% акций), фонду Marguerite Fund принадлежит 28,97% акций компании, Uniper Ruhrgas International GmbH — 18,26%, компании Itera Latvija — 16%.