Киев, 17 июня, 2016, 18:21 — ИА Регнум. Святой престол будет привлечен к переговорному процессу по освобождению пленных граждан Украины. Об этом сегодня, 17 июня, во время совместного выхода к прессе с госсекретарем Ватикана Пьетро Паролином заявил президент Украины Петр Порошенко, передает ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Католики

«Мы договорились скоординировать наши действия по привлечению Святого престола к гуманитарным миссиям по освобождению заложников, находящихся в неволе. В нашей беседе мы не обошли стороной нарушение прав человека в «оккупированном» Крыму. Мы пришли к согласию о необходимости консолидации усилий для борьбы с этим позорным явлением», — сказал Порошенко.

Глава украинского государства поблагодарил Святой престол за оказание материальной поддержки переселенцам из Донецка и Луганска (под контролем ДНР и ЛНР). «Мы искренне ценим те усилия в сфере публичной дипломатии, которые Папа Римский Франциск и вся Католическая церковь прилагают для установления мира в Украине… В ходе нашей сегодняшней встречи с кардиналом Паролином я выразил благодарность Святому престолу и лично Папе Римскому за его гуманитарную инициативу по проведению с 24 апреля 2016 года во всех католических церквях Европы специального благотворительного сбора средств для поддержки Украины… Уверен, что десятки тысяч переселенцев и лиц, которые пострадали в результате боев на Донбассе и семьи погибших будут благодарны за такую опеку Католической церкви», — рассказал Порошенко.

В то же время Паролин заявил, что в рамках гуманитарного проекта Папы Римского Франциска «Папа для Украины» было собрано несколько миллионов евро пожертвований от жителей стран Европы. Средства будут направлены особо нуждающимся украинцам, пострадавшим от боевых действий в Донбассе. Гуманитарная помощь Ватикана в виде еды, лекарств, крыши над головой будет оказана особо нуждающимся переселенцам с Донбасса, жителям «серой зоны», а также ДНР и ЛНР.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 июня на Украину с официальным визитом прибыл государственный секретарь Ватикана Паролин. В состав делегации Ватикана также входит работник государственного секретариата Ватикана монсеньор Висвальдас. Ожидается, что Паролин пробудет в Украине до 20 июня.