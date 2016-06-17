Санкт-Петербург, 17 июня, 2016, 18:21 — ИА Регнум. Экономический совет при президенте и Центр стратегических разработок работают над новыми факторами повышения экономического роста, главные источники которого — инвестиции, обновление производственных фондов, повышение производительности. Об этом сегодня, 17 июня, в ходе Петербургского международного экономического форума заявил глава совета Центра стратегических разработок и экс-министр финансов РФ Алексей Кудрин, передает корреспондент ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM

«Все наши инвестиции должны быть более производительными. Только тогда мы шаг за шагом и в какой-то обозримый срок сможем претендовать на конкурентоспособность, на то, что мы будем предлагать такую же конкурентную продукцию на мировых рынках и выходить на мировые рынки всё с большим объемом несырьевого экспорта», — сказал Кудрин, который модерирует одну из дискуссий ПМЭФ.

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По его словам, на президиуме Экономического совета при президенте обсуждалась необходимость расширения присутствия России на мировых рынках, и президент поддержал эту идею.

«Очевидно, диверсификация как экономики, так и экспорта является важным обстоятельством. Мы между собой обсуждали, и президент подчеркнул: если мы будем ориентироваться только на внутренний рынок, то мы не будем конкурентоспособны. Мы должны соизмерять себя с ведущими игроками мирового рынка. Только тогда мы сможем быть конкурентоспособными и на внутреннем рынке. Но вот этот ключевой фактор — инвестиции в российскую экономику — сегодня снижаются», — констатировал Кудрин.

Ранее на ПМЭФ Алексей Кудрин заявил, что в российском экспорте в перспективе должно быть 80% несырьевых товаров.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 30 мая Кудрин в рамках продвигаемой им стратегии стимулирования экономики России обозначил в качестве важнейшего фактора привлечение иностранных инвестиций. Для этого, как он заявил, «нужно снизить геополитическую напряжённость».

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В начале июня Кудрин заявил, что разработка основных положений программы экономического развития РФ завершится к лету 2017 года.