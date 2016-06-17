Варшава, 17 июня, 2016, 18:13 — ИА Регнум. В Польше из-за проливных дождей и сильных ветров погибли три человека, еще четверо получили ранения и травмы, передает Associated Press.

Николай Крымов. Ветреный день. Бык. 1908 г

Сотрудник службы спасения рассказал AP, что один человек умер и двое ранены из-за падения дерева на автомобиль недалеко от города Лодзь. Погиб также оператор крана, когда на него обрушилась стена строящегося здания недалеко от Варшавы. Третий человек погиб из-за обрушения стены здания фермы.

Два человека получили серьезные травмы, когда их автомобиль врезался в упавшее дерево в центральном городе Иновроцлав.

Улицы Познани и других городов превратились в речные потоки, а обрушившиеся деревья блокировали дороги по всей стране.