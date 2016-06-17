Барнаул, 17 июня, 2016, 18:13 — ИА Регнум. В Алтайском крае начал работу Межрегиональный форум участников Президентской программы подготовки управленческих кадров «Уникальный Алтай» с участием международных экспертов. Как сообщает официальный сайт региона, в его рамках до 19 июня запланировано множество мероприятий с проведением мастер-классов, семинаров, конференций, творческих секций с известными экспертами и бизнес-тренерами в качестве модераторов. Темы обсуждений — прикладные, способные активизировать ведущие отрасли экономики Сибири и России в целом.

Алексей Саламатов Россия. Алтай. Поселок Манжерок

«Реализация федерального образовательного проекта в регионе, обмен деловым опытом и управленческими школами вносят большой вклад в развитие интеграционных процессов. Высокая результативность подготовки управленческих кадров в рамках Президентской программы способствовала формированию региональных образовательных проектов, которые также нацелены на повышение образовательного уровня специалистов и руководителей предприятий края, их адаптацию к современным экономическим условиям», — об этом на открытии форума сообщил первый заместитель губернатора Алтайского края, председатель Алтайской региональной комиссии Президентской программы Сергей Локтев.

Он также напомнил, что начиная с 2009 года, в Алтайском крае реализуется губернаторская программа подготовки профессиональных кадров для сферы предпринимательства.

«Ежегодно ее слушателями становятся 150 представителей малых и средних предприятий края. Программа дает им возможность получить профессиональную переподготовку и новые знания в области экономики и права. Также с учетом имеющегося в регионе потенциала в туристической сфере, который в сравнении с другими территориями имеет ряд исключительных особенностей, в крае создана Алтайская академия гостеприимства. Образовательное учреждение осуществляет подготовку специалистов в области туризма, гостиничного сервиса, общественного питания и торговли с учетом современных требований и спецификой края», — подчеркнул первый вице-губернатор.

Участников форума он также проинформировал о том, что в регионе реализуют много проектов межрегионального и федерального значения в туристической сфере.

«Только за последние 2 года участия края в федеральной целевой программе «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации» создано несколько туркластеров. Мы заинтересованы в подготовке специалистов, способных развивать ведущие отрасли экономики», — отметил Сергей Локтев.

Он выразил уверенность в том, что V форум «Уникальный Алтай» послужит дальнейшему укреплению партнерских связей Алтайского края с регионами России и зарубежьем.