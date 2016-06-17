Санкт-Петербург, 17 июня, 2016, 18:13 — ИА Регнум. В Амурской области началась вторая очередь строительства космодрома «Восточный». Об этом сегодня, 17 июня, заявил журналистам на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) генеральный директор Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры Рано Джураева, пишет «Российская газета».

federalspace.ru Строительство космодрома «Восточный»

Он рассказал, что вторая очередь строительства космодрома «Восточный» будет завершена в 2021 году. Вторая очередь строительства включает в себя возведение аэродрома, способного принимать все типы самолетов, а также создание инфраструктуры для запуска ракет-носителей «Ангара-5» и «Феникс».

Все работы по второй очереди строительства будут финансироваться из средств федеральной целевой программы (ФЦП) по развитию российских космодромов на 2016−2025 годы. ФЦП может быть подготовлена уже к осени этого года. В неё войдут все ныне существующие программы по космодромам «Восточный», «Плесецк» и «Байконур».

Напомним, первая очередь строительства космодрома «Восточный» была завершена в этом году. Первый пуск с «Восточного» состоялся 28 апреля.