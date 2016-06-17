Екатеринбург, 17 июня, 2016, 18:20 — ИА Регнум. Правительство Свердловской области внесло поправки в закон о региональном бюджете 2016 года. После рассмотрения инициатив профильным комитетом, поправки будут рассмотрены на очередном заседании Законодательного собрания Свердловской области. Об этом сообщил депутат регионального парламента Андрей Альшевских корреспонденту ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Финансы

«Предлагается увеличить доходную часть бюджета на сумму порядка 12,6 млрд рублей. Из них 8,6 млрд рублей — это безвозмездные поступления из федерального бюджета на реализацию федеральных и областных законов, а четыре миллиарда достанутся бюджету за счёт за счет налоговых и неналоговых региональных доходов», — уточнил депутат.

Он сообщил, что будет скорректирована и расходная часть бюджета. По словам Андрея Альшевских, согласно поправкам, в 2016 году выделенные на дорожное строительство средства предлагается увеличить на 3,9 млрд рублей, большая часть которых уйдёт на дорожное строительство в Екатеринбурге. Он отметил, что один миллиард рублей предлагается направить на реализацию программы доступных медикаментов, порядка 800 миллионов рублей на поддержку сельхозпроизводителей и около 300 миллионов на развитие сферы образования.

«На следующей неделе поправки будут рассмотрены профильным комитетом, а 29 июня на заседании Законодательного собрания. Как показывает практика, все внесённые правительством области поправки, как правило, принимаются депутатами», — подытожил Андрей Альшевских.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, корректировке подвергся бюджет областного центра. В бюджет Екатеринбурга были внесены поправки, в которых предусматривается увеличение расходов и увеличение дефицита бюджета.