Тверь, 17 июня, 2016, 18:12 — ИА Регнум. Соглашение о взаимодействии между правительством Тверской области и Федеральной корпорацией по развитию малого и среднего предпринимательства заключено в рамках XX Петербургского международного экономического форума. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили 17 июня в пресс-службе облправительства.

region.tver.ru Исполняющий обязанности губернатора Игорь Руденя и генеральный директор акционерного общества Александр Браверман

Подписи под документом поставили исполняющий обязанности губернатора Игорь Руденя и генеральный директор акционерного общества Александр Браверман.

Ключевым направлением сотрудничества должно стать повышение доступности кредитных ресурсов для малого и среднего бизнеса.

Корпорацией совместно с Минэкономразвития России разработана программа, которая предусматривает поддержку субъектов предпринимательства, реализующих проекты в приоритетных отраслях.

Речь идет о фиксации на три года процентной ставки по кредитам в сумме не менее 50 млн рублей для малого бизнеса на уровне 11% годовых, для среднего — 10% годовых. Правительство Тверской области уже направило на рассмотрение корпорации девять инвестиционных проектов, разработанных малыми и средними предприятиями региона на общую сумму почти 2 млрд 250 млн рублей.

Предварительное одобрение получили проекты по созданию производства мяса индейки и комплекса по изготовлению защитно-изоляционных материалов в Калининском районе, а также по строительству камнеобрабатывающего завода в Зубцовском районе и комплекса по изготовлению древесных топливных гранул.

Соглашение предполагает также сотрудничество в вопросах маркетинговой, информационной, правовой поддержки малого и среднего бизнеса, увеличения его доли в закупках крупнейших компаний с госучастием, развития системы обучения населения основам предпринимательства.

«Подписанное соглашение позволит нам развивать фундамент региональной экономики — средний и малый бизнес. Уверен, качество и опыт государственного администрирования корпорации поможет повысить и качество бизнеса в Тверской области», — отметил Игорь Руденя.

«Предыдущая работа на федеральном уровне во взаимодействии с Игорем Михайловичем всегда давала результат. У нас есть все основания считать, что результат будет получен и в рамках реализации данного соглашения. Ожидаем увеличения высокотехнологичных производств и налогооблагаемой базы в Тверской области», — сказал Александр Браверман.