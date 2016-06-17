Тюмень, 17 июня, 2016, 18:18 — ИА Регнум. В тюменском реабилитационном центре незаконно лишали свободы и истязали пациента, сообщили в региональном СКР корреспонденту ИА REGNUM .

Связанные руки

По версии следствия, 3 июня потерпевший обратился в реабилитационный центр, расположенный в деревне Чаплык Тюменского района, чтобы избавиться от наркозависимости. Вечером этого же дня он решил покинуть центр, но был помещен 33-летним консультантом центра, 32-летним пациентом центра и их 20-летним безработным знакомым в овощной погреб. Новичок не растерялся, пытаясь сделать в погребе подкоп и бежать. За что пострадавшему связали руки и замотали его в ковер. Лишь 5 июня злоумышленники размотали потерпевшего. Он пытался бежать, но был схвачен. Жертве связали руки, и снова замотали в ковер и поместили в тот же погреб. Вечером потерпевшему стало плохо. Сотрудники центра вызвали «скорую помощь». Медики констатировали смерть мужчины.

«Реабилитологи» заключены под стражу. В самом центре проводится комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

СКР по Тюменской области возбудил уголовные дела в отношении троих жителей города Тюмени и Тюменского района. Они обвиняются в совершении преступлений по п. «е» ч. 2 ст. 117 и п.п. «а» «в» ч.2 ст.127 УК РФ — «Истязание, совершенное группой лиц по предварительному сговору» и «Незаконное лишение человека свободы, не связанное с его похищением, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия, опасного для здоровья».

Как уточнили в региональном управлении МВД России, среди причастных к преступлению оказались консультант центра, один из пациентов, а также их знакомый.