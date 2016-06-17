Санкт-Петербург, 17 июня, 2016, 18:04 — ИА Регнум. Главное управление МЧС России по Санкт-Петербургу предупредило об усилении ветра и обильных осадках в субботу, 18 июня. По данным ведомства, ночью и днем завтрашнего дня ожидаются ливни, грозы, а порывы юго-западного ветра могут достигать 15−20 метров в секунду.

Николай Рерих. Зов неба. Молния. 1936

Пресс-служба регионального главка МЧС опубликовала подробные рекомендации того, как себя вести при сильном ветре, грозе и ливне, как избежать поражения молнией и помочь тому, в кого она всё-таки ударила.

«При возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно позвонить в службу спасения по телефону «01». Владельцам мобильных телефонов следует набрать номер «112» или «010»; «001», — напоминают спасатели.

Тем временем, синоптики на 18 июня обещают ливни и грозы лишь местами, причем преимущественно в ночное время. Днем кратковременный дождь, местами гроза. Ветер южный, юго-западный ночью 6−11 м/с, утром и днем 8−13 м/с, местами порывы до 15−20 м/с, подтвердили в «Северо-Западном управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». Температура воздуха ночью +18…+20 градусов, днем +21…+23 градуса.

В воскресенье, 19 июня, погода немного улучшится. Дожди будут кратковременными и лишь местами. Ветер юго-западный 7−12 м/с, ночью и утром местами порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью +14…+16 градусов, днем +19…+21 градус.