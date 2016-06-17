Душанбе, 17 июня, 2016, 18:01 — ИА Регнум. Таджикистан в январе — мае 2016 года произвел 7 млрд 131,7 млн кВт*ч электроэнергии, что на 0,7% меньше по сравнению с показателями за аналогичный период 2015 года. Об этом сообщило информационное агентство «Avesta» со ссылкой на официальные данные Национального агентства по статистике.

Theodore Scott Электрические линии

Отмечается, что за первые пять месяцев 2016 года таджикские энергетики продали за рубеж на 13% больше электричества, чем за аналогичный период 2015 года. При этом доходы от поставок энергии выросли на 12,7% и превысили $14,8 млн (974,75 млн рублей), что на 12,1% больше, чем в январе — мае 2015 года, отметил информационный портал «TJinform».

ИА REGNUM напоминает, что из-за дефицита электроэнергии в Таджикистане ежегодно в период с октября по апрель вводятся ограничения на электроснабжение. А в весенне-летний период таджикские энергетики осуществляют экспорт электричества в соседние Афганистан и Киргизию.