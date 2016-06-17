Белгород, 17 июня, 2016, 17:58 — ИА Регнум. В Белгородской области могут запретить продажу алкогольной продукции в помещениях, расположенных в многоквартирных домах, в пристроенных и встроенных в жилые здания помещениях, вход в которые организован со стороны подъездов или дворов с детской игровой площадкой. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе облдумы 17 июня, изменения в региональный закон о регулировании отдельных вопросов в сфере розничной продажи алкогольной продукции предложил депутат Юрий Осетров.

Alex Brown Продажа алкоголя

По словам Осетрова, такая инициатива вызвана жалобами граждан на работу во дворах точек продажи спиртного и направлена на снижение шаговой доступности алкогольной продукции для населения. «Подобные ограничения уже введены в ряде субъектов РФ, в том числе — Липецкой области, Чувашской Республике, Самарской, Тульской областях. По данным департамента экономразвития, всего на территории области действуют 4,5 тысячи предприятий торговли и общественного питания, из них 767 расположены в многоквартирных жилых домах. А как раз адресаты правового регулирования этого закона — это порядка 200 объектов. Мы говорим хотя бы о дворе. Давайте двор хотя бы очистим от алкоголя», — заявил депутат.

При этом нормативный правовой акт предусматривает положение, согласно которому вводимый запрет на торговлю спиртным не должен применяться к организациям, получившим лицензию на реализацию алкоголя до вступления в силу данного закона. Они смогут заниматься продажей до окончания срока действия разрешительного документа. В отношении предпринимателей и организаций, деятельность которых по продаже спиртного не требует лицензирования, нормы закона начнут применяться с 1 января 2017 года.

На заседании думских комитетов также отмечалось, что на проект закона имеется положительное заключение Управления потребительского рынка области, документ прошел оценку регулирующего воздействия. В закон собираются внести норму о переходном периоде введения запрета, чтобы для предпринимателей этот закон был «безболезненным». Депутаты рекомендовали облдуме принять законопроект и закон области в первом чтении.