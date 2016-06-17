Ставрополь, 17 июня, 2016, 17:55 — ИА Регнум.



Thinkstock Затопление дороги

В Ставропольском крае из-за подтопления проезжей части 17 июня около 09:00 временно было введено ограничение движения транспорта по автодороге «Новопавловск — Зольская — Пятигорск» Кировского района, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении ГИБДД.

Ограничение было введено для всех видов транспорта из-за подтоплений после ливней. Объезд дороги вводился через станицу Зольскую.

В 13:00 движение в этом районе возобновлено.

Затрудненное движение было также на границе Ставропольского края и Кабардино-Балкарии вблизи озера Тамбукан, но движение там не перекрывалось.

МЧС предупреждает о вероятности новых ливней, грозы и града на территории Ставропольского края. По данным Ставропольского Гидрометцентра 17−18 июня на территории края возможны сильные дожди в сочетании с грозой, градом и шквалом до 20 м/с.