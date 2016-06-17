Санкт-Петербург, 17 июня, 2016, 17:46 — ИА Регнум. Возглавить Казахстан вполне может женщина. Такое заявление сегодня, 17 июня, сделал президент страны Нурсултан Назарбаев в ходе Петербургского международного экономического форума.

Kremlin.ru Нурсултан Назарбаев

Заявление стало ответом на вопрос модератора встречи — ведущего CNN Фарида Закария, который отметил, что Назарбаев недавно назначил женщину заместителем премьер-министра.

«Думаете ли вы, что когда-либо Казахстан будет готов к тому, что у него будет женщина-президент?» — спросил Закария.

«Почему вы считаете, что в Казахстане не может быть женщина? Вполне может быть. В Казахстане тоже 51% населения представляют женщины, гендерная политика развивается нормально. 30% депутатов парламента женщины у нас. В составе правительства несколько женщин — министров. Так что это вполне возможно, тем более, что есть такие подготовленные женщины», — ответил Нурсултан Назарбаев.

Президент России Владимир Путин добавил, что он «тоже знаком с некоторыми».

Казахстанский президент подчеркнул, что у него к женщинам особое отношение, поскольку он отец трех дочерей.

Старшая из них Дарига Назарбаева, напомним, и есть та женщина, назначенная на пост вице-премьера, о которой спрашивал Закария. 11 сентября 2015 года указом Нурсултана Назарбаева его дочь Дарига стала заместителем премьер-министра, ответственным за социальный блок. Назарбаева пришла на должность вице-премьера, имея в послужном списке кресло зампреда Мажилиса (нижняя палата) парламента, а также руководителя фракции провластной партии «Нур Отан».