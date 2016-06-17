Кызыл, 17 июня, 2016, 17:45 — ИА Регнум. В Кызыле сотрудники миграционной службы выявили факт нарушения правил въезда иностранцев в Россию — гражданка США, профессор военно-морской академии США вела сбор материалов для написания научной работы, при том, что при получении визы и пересечении границы она заявила, что преследует «частные цели». Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе тувинского МВД.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Туристы

По мнению силовиков, гражданка нарушила правила въезда в Российскую Федерацию, что выразилось в несоответствии заявленной цели въезда фактическому положению дел.

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В соответствии с ч. 2 ст. 18.8 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации, на американку наложен административный штраф в размере 2 тысяч рублей. В настоящее время она покинула пределы РФ.