Рубцовск, Алтайский край, 17 июня, 2016, 17:45 — ИА Регнум. Городская Дума Рубцовска единогласно одобрила обращение к губернатору Алтайского края Александру Карлину с просьбой об установлении повешенного уровня роста тарифов на тепловую энергию для рубцовчан. Индекс роста может быть утвержден на уровне 23,87%, что позволит привлечь к теплоснабжению города инвестора в лице Сибирской генерирующей компании (СГК), — сообщили в пресс-службе компании.

СГК СГК предстоит осуществить технически и финансово сложную работу по спасению теплового рынка Рубцовска

Как уже сообщало ИА REGNUM, в последнее время из-за накопившихся финансовых проблем и износа оборудования, тепловой рынок Рубцовска мог функционировать только в «ручном управлении», с большим риском крупных аварий в отопительный сезон. Предприятия, которые обслуживали теплосети, копили долги, банкротились и менялись с завидным постоянством, а депутаты доводы об увеличении тарифа игнорировали несколько лет. И когда в конце мая 2016 года ООО «Инвестиционно-девелоперская компания» уведомила о завершении эксплуатации ТЭЦ Рубцовска в декабре 2016 года, власти региона обратились за помощью к руководству СГК, признав в ней социально ответственного инвестора.

«Депутаты поняли критичность ситуации в теплоэнергетическом комплексе. Его техническое состояние нездорово. Ситуация подошла к тому, что уже сегодня надо вкладывать достаточно большие средства, чтобы комплекс полностью качественно исполнял свои функции», — пояснил заместитель главы города Дмитрий Фельдман.

Он тоже признает, что изменение уровня тарифов даст возможность Сибирской генерирующей компании произвести модернизацию теплоснабжения Рубцовска. Объем вложений, необходимых для этого, оценивается в 1,7 млрд рублей. Срок окупаемости проекта составит 12−15 лет.

По словам Дмитрия Фельдмана, в том, что в город пришла Сибирская генерирующая компания, много плюсов. «Это надежный инвестор с хорошей историей, что гарантирует стабильность отрасли, заработной платы, налоговых поступлений. На основе тщательного анализа был выбран оптимально возможный вариант теплоснабжения Рубцовска за счет перевода отопления от двух теплоисточников на один — Южную тепловую станцию к 2018 году», — подчеркнул Дмитрий Фельдман.

«Специалисты СГК течение срока реализации проекта планируют установить на этом предприятии дополнительный угольный котел для увеличения тепловой мощности, а также турбину, которая будет обеспечивать станцию необходимой электроэнергией. Также будут проведены масштабные работы по перекладке городских теплосетей и строительству перемычки между контурами Рубцовской ТЭЦ и Южных тепловых сетей», — отмечается в официальном сообщении энергетиков.

«Ввязываясь в эту технически и финансово сложную со всех точек зрения работу для нас пути назад нет. Мы включились в этот проект потому, что к нам обратилась с просьбой краевая администрация, и потому что понимаем, что сегодня в теплоснабжении города случилась беда и решить эту проблему может очень ограниченное количество компаний, в том числе наша», — отметил генеральный директор СГК Михаил Кузнецов.

По его словам, в настоящее время ведется процесс подготовки проектно-сметной документации. Непосредственно к самим работам энергетики намерены приступить уже в июне текущего года.

«Мы предполагаем, что до конца года затраты на реализацию проекта составят около 300 млн рублей. На следующий год будет инвестирована основная часть в районе 700−800 млн рублей», — пояснил руководитель энергокомпании.

По словам начальника регионального управления по промышленности и энергетике Виктора Мещерякова, в городе имеется «хроническое недофинансирование» теплоснабжающего комплекса. Жители Рубцовска платят за тепло меньше жителей Барнаула в среднем на 80 рублей. При этом состояние сетей и ТЭЦ в Рубцовске значительно хуже.

«Исходя из нынешнего технического состояния Рубцовская ТЭЦ уже работать не должна и сколько она проживет сказать сложно. За эти год, два, три нам нужно успеть подготовить систему теплоснабжения к тому, чтобы избежать потрясений», — сказал Михаил Кузнецов.

По мнению Виктора Мещерякова, жители должны понимать социальную ответственность и необходимость реализации проекта модернизации теплоснабжения Рубцовска для дальнейшего комфортного и надежного обеспечения теплом.

«Последний сезон мы управляли теплоснабжением города в ручном режиме. Если сейчас не сделать модернизацию, то вообще невозможно будет работать. Без этого решения невозможно подготовиться к зиме. Поэтому мы нашли единственный выход — привлечение ответственного инвестора», — подчеркнул чиновник.

Индексы, которые приняли депутаты, рассчитаны на перспективу 12−15 лет. В случае, если губернатор решит этот вопрос положительно, уровень тарифов будет поднят для населения с 1 июля 2017 года.