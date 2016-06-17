Берлин, 17 июня, 2016, 17:43 — ИА Регнум. В Германии десять курдских и турецких члена «Коммунистической партии Турции/Марксистско-ленинской» (ТКП/МЛ) предстали перед судом, передает Reuters.

Уильям Хогарт. Судьи. XVIII век

Девять мужчин и одна женщина обвиняются в организации пропагандистских мероприятий, привлечении средств и рекрутировании новых сторонников для ТКП/МЛ, основанной в 1972 году в Турции.

Адвокаты утверждают, что судебное разбирательство мотивировано политически и является «реверансом» турецкому президенту Реджепу Тайипу Эрдогану, с которым у ФРГ резко обострились отношения после резолюции Бундестага о геноциде армян. По их словам, большая часть документов по делу была передана властями Турции.

«Это выглядит как работа по приказу Эрдогана», — говорит адвокат Пеер Штолле.

Федеральный прокурор Германии говорит, что главный подсудимый Муслим Э. с 2004 являлся лидером иностранного филиала ТКП/МЛ и помог собрать полмиллиона евро для организации.

В январском обвинительном акте прокурора говорится: «Группа осуществила многочисленные нападения с применением огнестрельного оружия и взрывчатых веществ и совершила поджог, из-за которого убиты или ранены много людей».