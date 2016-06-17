Нижний Новгород, 17 июня, 2016, 17:41 — ИА Регнум. Нижегородская область в рамках ХХ Петербургского международного экономического форума представила уникальный туристический проект «Цитадель». По данным регионального Мининвеста, презентацию потенциала Нижегородской области в рамках форума провели губернатор Валерий Шанцев и режиссер Никита Михалков. Проект рекреационно-оздоровительного культурного центра «Цитадель» стал одним из самых масштабных проектов, которые были представлены гостям форума, и уникальным не только для региона, но и для России в целом.

Иван Шилов ИА REGNUM Михалков Никита Сергеевич

Объем инвестиций в проект составит 7 млрд рублей.

Планируется, что в Павловском районе будет построен туристический город, включающий в себя киноакадемию, развлекательный центр, спортивный комплекс, а также гостиницу и общежитие для студентов.

«Возникла идея создать рекреационный центр, в который входили бы академия кинематографического и театрального искусства со съемочной площадкой и складскими помещениями, гостиница на 150 номеров, конно-спортивный комплекс, горнолыжная трасса и велотрек, развлекательный комплекс с концертным залом, ресторанами, кафе, крытым катком, детским парком развлечений; спортивный комплекс с футбольным полем, баскетбольными площадками, теннисными кортами, скейтпарком; пристань и студенческое общежитие. Причем, снаружи это мрачное и суровое сооружение, а внутри абсолютный хай-тек», — рассказал Михалков.

По его словам, создаваемый центр ставит перед собой задачу познакомить детей и взрослых с историей войн в России, с великими полководцами, истинными и мнимыми союзниками нашей страны, поворотными и ключевыми битвами, историей освоения земель.

Рядом с будущей киноакадемией уже сейчас есть три натурные площадки, которые изображают уездный город, русскую деревню и лагерь для заключенных.

«Это декорации, которые могут меняться раз в полгода. Как мне кажется, это именно тот антураж, который хотят видеть люди, оказавшись на съемочной площадке. Они смогут провести в декорациях день рождения, корпоратив или любой другой праздник, а на выходе получить диск с профессионально смонтированным фильмом», — отметил Михалков.

В региональном правительстве считают, что одним из безусловных преимуществ «Цитадели» с точки зрения туризма станет его логистическая доступность. Туристический центр будет находиться в пределах 500 километров от таких мегаполисов, как Москва, Казань, Владимир и Нижний Новгород. Также в ведомстве отметили, что строительство подобного центра даст уверенный импульс к развитию туризма в регионе.

На площадке ПМЭФ представители Ростуризма уже завили, что ведомство готово поддержать проект «Цитадель».

Как сообщало ИА REGNUM, туристический кластер «Цитадель» планируется создать в Павловском районе Нижегородской области.

В 2007—2008 года Никита Михалков в Павловском районе Нижегородской области в районе города Горбатов снимал фильм «Утомленные солнцем 2: Цитадель», который является продолжением фильмов «Утомлённые солнцем» и «Утомлённые солнцем 2: Предстояние».