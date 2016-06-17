Астана, 17 июня, 2016, 17:40 — ИА Регнум. Комитет по финансовому мониторингу Министерства финансов Казахстана дал разъяснения по Перечню организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма, опубликованному им 13 июня назад.

ИА REGNUM Доллар

В частности, в сообщении сказано, что Комитет составляет Перечень на основании полученных писем от Комитета по правовой статистике Генеральной прокуратуры, Министерства иностранных дел и непосредственно самой Генеральной прокуратуры Казахстана.

«Перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма, составляется в целях реализации требований шестой Рекомендации Групп разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) по безотлагательному принятию мер по замораживанию денежных средств и иных активов, что подразумевает под собой меры, принимаемые субъектами финансового мониторинга и государственными органами по приостановлению передачи, преобразования, отчуждения или перемещения денег и (или) иного имущества принадлежащего организации и (или) физическому лицу, включенным в перечень, либо организации и лиц, бенефициарным собственником которой является физическое лицо, включенное в указанный в перечень, также предусматривается работа по выработке действенного механизма поиска и блокирования источников финансирования терроризма в банках и финансовых учреждениях», — говорится в разъяснении.

Напомним, «Перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма», опубликованный 13 июня на сайте комитета, состоит из четырех разделов: «Действующие», «Включенные», «Исключенные» и «Сводный санкционный перечень Совета Безопасности ООН». При этом первый, третий и четвертые разделы находятся в открытом доступе, а доступ ко второму разделу разрешен только для авторизованных государственных органов и субъектов финансового мониторинга.

На сайте сказано, что данная информация размещена в соответствии с законом Казахстана «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», и в перечень включены организации и лица, связанные с финансированием терроризма и экстремизма.

Первый раздел «Действующий» включает в себя 584 человека и 84 организации, 63 из которых запрещены на территории СНГ. В списке лидер рабочего движения «Арман» Ермек Нарымбаев и один из бывших руководителей партии «Руханият» Серикжан Мамбеталин, гражданский активист Болатбек Блялов, ранее осужденные за разжигание межнациональной розни, и блогер Игорь Сычёв, осужденный по статье «Сепаратистская деятельность».

«В этот «черный список» собрали не только тех, кто прошел через закрытые суды, но и людей, получивших реальные или условные сроки за публикации и высказывания, не соответствующие политике государства в вопросах межнационального, религиозного или социального согласия. Видимо, была просто дана команда, а исполнители произвольно включили в список и политически неблагонадежных людей», — заявил Deutsche Welle руководитель правозащитного фонда Liberty Галым Агелеулов.

Ермек Нарымбаев уже сообщил, что не смог получить в одном из банков денежный перевод на свое имя. «Я не знаю, когда я появился в этом списке, но я узнал об этом месяц назад, когда пошел получать перевод, а его не оказалось. Выяснилось, что перевод никуда не пропал, а я попал в список, кому запрещены банковские услуги, кредиты, переводы, счета, карточки, даже коммунальные и зарплата. Данное указание получили все банки Казахстана, по разнарядке Генеральной прокуратуры, КНБ, Минюста совместно, но почему это сделано без суда — непонятно. Я даже не имею на руках акт, на основании чего меня включили в этот список» — сообщил радио «Азаттык» Ермек Нарымбаев.

Напомним, Болатбек Блялов был осужден на три года условно по обвинению в разжигании розни. Ермек Нарымбаев и Серикжан Мамбеталин также были осуждены в январе 2016 года по 174-й статье уголовного кодекса «Возбуждение социальной, национальной, родовой, расовой, сословной или религиозной розни». В марте суд апелляционной инстанции изменил наказание для осужденных: Мамбеталину было назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на один год, Нарымбаеву — в виде ограничения свободы сроком на три года.

Что касается списка организаций, финансирующих терроризм, то в данный перечень включены «Аль-Каида», «Исламское движение Узбекистана», «Хизбут-Тахрир-аль-Ислами», «Таблиги джамагат» и другие.