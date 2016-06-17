Калуга, 17 июня, 2016, 17:39 — ИА Регнум. Следственными органами Калужской области возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил обращения экологически опасных веществ и отходов.

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Как сообщил 17 июня корреспонденту ИА REGNUM в руководитель Дзержинского межрайонного следственного отдела СУ СК России по Калужской области Игорь Зайцев, по версии следствия, в июне 2016 года на участке местности, расположенном в районе деревни Тучнево, неустановленное лицо, в нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов, осуществило незаконное размещение жидких токсических промышленных отходов 1 класса опасности, содержащих в своем составе серную кислоту и тяжелые нефтепродукты.

Указанными промышленными отходами было загрязнено более 120 кв. м земли, а также русло ручья, впадающего в реку Угра, что создало угрозу причинения существенного вреда окружающей среде.

В настоящее время по уголовному делу проводится комплекс следственных мероприятий, в том числе экологические исследования, с целью установления всех обстоятельств совершенного преступления и установления лиц, причастных к совершённому преступлению. Расследование уголовного дела продолжается.

Как ране сообщало ИА REGNUM, Дорогомиловский районный суд Москвы удовлетворил иск Калужской межрайонной природоохранной прокуратуры о ликвидации скопления жидких опасных отходов на территории микрорайона Куровской города Калуги.

Прокурорской проверкой было установлено, что на земельном участке, принадлежащем обществу с ограниченной ответственностью «Консалт Инвест Сервис», в подвальном помещении полуразрушенного нежилого здания, а также в котловане и смотровом колодце, расположенным недалеко от указанного здания, находится жидкость черного цвета с резким запахом.

Согласно результатам анализа проб, жидкость относится к первому классу опасности. В составе жидкости обнаружены концентрированная серная кислота и нефтепродукты.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2016 года следственным отделом по городу Калуга СКР по Калужской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 247 УК РФ («Захоронение, иное обращение химических веществ и отходов с нарушением установленных правил, если эти деяния создали угрозу причинения существенного вреда окружающей среде»).

По версии следствия, в декабре 2015 года неустановленное лицо, в нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов, осуществило на территории микрорайона Куровской размещением жидкости, содержащей в своем составе 60% серной кислоты, относящейся к первому классу опасности, в объеме 56 кубических метров. По уголовному делу проводится комплекс следственных мероприятий, в том числе экологические исследования, с целью установления всех обстоятельств совершенного преступления и установления лиц, причастных к совершенному преступлению

Губернатор Калужской области потребовал от чиновников срочно ликвидировать ямы с серной кислотой, обнаруженные на территории микрорайона Куровской.