Москва, 17 июня, 2016, 17:36 — ИА Регнум. Для подростков 14-и лет, работающих во время летних каникул, рабочий день будет ограничен пятью часами. Как передает корреспондент ИА REGNUM 17 июня, соответствующий законопроект внес в Госдуму депутат Вадим Соловьев (КПРФ).

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Как отмечает автор инициативы, 14-летние граждане, работающие в течение летних каникул, являются единственной категорией несовершеннолетних работников, в отношении которых Трудовой кодекс (ТК РФ) не устанавливает ограничения продолжительности ежедневной работы. При этом таким работникам, как и всем прочим несовершеннолетним, устанавливается сокращенная рабочая неделя — 24 часа. «Таким образом, хотя 14-летний работник в период летних каникул и не может работать более 24 часов в неделю, формально ТК РФ не устанавливает запрета на то, чтобы все эти 24 часа были отработаны за один рабочий день», — указывает автор законопроекта. Такая ситуация противоречит духу закона и не обеспечивает должной защиты интересов несовершеннолетних, полагает парламентарий.

«Учитывая тот факт, что во всех прочих случаях ТК РФ предусматривает одинаковые ограничения продолжительности рабочего времени для 14‑ и 15 — летних граждан, представляется логичным, что и в данном случае, ограничение ежедневной продолжительности работы для 14-летних граждан должно быть таким же, какое установлено для 15-летних — пять часов в день», — рассуждает депутат. В связи с этим законопроект предлагает распространить действие нормы ТК РФ, действующей для 15-летних, и на 14-летних подростков.