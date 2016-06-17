Грозный, 17 июня, 2016, 17:33 — ИА Регнум. Уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова собирается в свою первую поездку по регионам Северного Кавказа. В рамках поездки состоится ее визит в Чечню. Об этом омбудсмен рассказала ТАСС.

Michael Bushmin Чечня

В ходе этого визита Москалькова планирует познакомиться с ситуацией с правами человека на месте и в первую очередь потому, что в республике предстоит назначить нового уполномоченного по правам человека в связи с истечением срока полномочий прежнего омбудсмена. На эту должность должна быть выдвинута соответствующая кандидатура. Пока, по словам Москальковой, кандидата на пост уполномоченного по правам человека в Чечне не определили.

Как отметила омбудсмен, она «хотела бы своими глазами увидеть те наработки, которые состоялись за годы пребывания уполномоченного по правам человека в Чечне». «Конечно, я хотела бы разобраться на месте, на месте всегда видней эти проблемы, и можно с органами государственной власти выработать решения по этому вопросу», — приводит слова Татьяны Москальковой издание.

Напомним, поздравляя Татьяну Москалькову с назначением на пост уполномоченного по правам человека в России исполняющий обязанности главы Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил, что готов встретиться с ней в любое удобное для нее время и поговорить о конструктивном взаимодействии на самой доброжелательной основе.

Как сообщало ИА REGNUM, с 30 мая по 10 июня 2016 года представители Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека совершили поездку по субъектам Северо-Кавказского федерального округа. Чечня в списке регионов, которые посетили члены совета, должна была стать второй, следом за Дагестаном. Однако визит правозащитников в республику не состоялся.

Как объяснил глава СПЧ Михаил Федотов, члены совета приняли решение отказаться от мероприятий, запланированных в Чечне, чтобы не спровоцировать конфликтную ситуацию. Дело в том, что одним из членов делегации был руководитель Комитета против пыток Игорь Каляпин. «Нам дали понять, что появление Игоря Каляпина в составе Совета в Чечне может вызвать некоторые эксцессы. То, что его пребывание там уже вызывало эксцессы, мы видели. Мы помним, как его забрасывали яйцами, а его сотрудников искалечили», — заявил Михаил Федотов.