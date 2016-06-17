Санкт-Петербург, 17 июня, 2016, 17:32 — ИА Регнум. В Пушкинском районе Петербурга ребенок попал под колеса маршрутки, а в Невском районе подросток чуть не погиб под легковой Subaru. Об этом сегодня, 17 июня, корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Unsplash Пешеходный переход

В 12:30 у дома 10 по Пушкинской улице в Пушкине водитель, управляя автобусом «ПАЗ» маршрута К-479 в зоне нерегулируемого пешеходного перехода совершил наезд на пешехода, 2004 года рождения. Состояние ребенка медики оценили как «легкой степени тяжести».

В 15:30 в районе дома 3, корпус 5 по улице Кржижановского в Петербурге водитель, 1988 года рождения, управляя легковым автомобилем Subaru, совершил наезд в зоне нерегулируемого пешеходного перехода на подростка, 2002 года рождения. В результате ДТП ребенок в тяжелом состоянии госпитализирован.