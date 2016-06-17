Тюмень, 17 июня, 2016, 17:34 — ИА Регнум. В Тюмени 25 студентов оштрафованы за дачу взяток доценту кафедры Тюменского государственного нефтегазового университета, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областной прокуратуре.

rossoshru.ru Взятка

Судом установлено, что в январе этого года в ТюмГНГУ студентам шестого курса заочного отделения, обучавшимся по специальности «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений», предстояло сдать зачет по дисциплине «Моделирование разработки и эксплуатации нефтяных и газовых месторождений». Для гарантированного получения зачета, староста группы в разговоре с доцентом выяснил, что необходимо собрать денежные средства по четыре тысячи рублей с каждого студента в группе. Все 26 человек скинулись и передали деньги в общей сумме 104 тыс. рублей старосте. Тот отдал их преподавателю и получили зачет без фактической сдачи. Сам староста деньги не сдавал — ему зачет был поставлен бонусом бесплатно. Староста в феврале написал явку с повинной и активно способствовал раскрытию преступления, в связи с чем уголовное дело в отношении него не возбуждено.

Остальные 25 студентов признаны виновными в совершении преступления по ч.1 ст.291 УК РФ «Дача взятки должностному лицу через посредника». Каждый из них поплатился штрафом от 25 тыс. до 30 тыс. рублей. Общая сумма наложенных на них штрафов составила 671 тыс. рублей.

Уголовное дело в отношении доцента кафедры находится в производстве.

Местонахождение 26-го студента установлено, решается вопрос о возбуждении в отношении него уголовного дела.

Напомним, групповые взятки преподавателям в Тюменском нефтегазовом университете наблюдались и ранее. В октябре 2014 года за мзду вместо экзамена были осуждены 15 студентов данного университета. По данным следствия, в ноябре 2013 года доцент кафедры разработки и эксплуатации нефтяных месторождений ТюмГНГУ сообщила старосте одной из групп четвертого курса заочного отделения о возможности «получить» зачет по её дисциплине «Теоретические основы разработки двухфазных залежей» без фактической его сдачи, за денежное вознаграждение в одну тысячу рублей. Староста распространил данную информацию среди студентов трёх групп. В результате 66 человек собрали денежную сумму в размере 66 тыс. рублей, которые и были переданы преподавателю. Та, в свою очередь, проставила в зачетные книжки сведения о сдаче зачёта. Но после получения взятки её задержали сотрудники полиции.

Преподаватель была приговорена судом к штрафу в размере 200 тыс. рублей, также в течение двух лет ей запрещено занимать должности преподавательского состава в высших учебных заведениях. Большинство студентов добровольно сообщили о даче взятки и были освобождены от уголовной ответственности. Но 15 человек не стали заявлять о совершенном ими преступлении. Они были осуждены к штрафам от 15 до 25 тыс. рублей.