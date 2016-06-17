Сыктывкар, 17 июня, 2016, 17:26 — ИА Регнум. Свои подписи под соглашением поставили губернатор Архангельской области Игорь Орлов и глава Республики Коми Сергей Гапликов. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства Архангельской области.

Flazingo Photos Соглашение о сотрудничестве

Соглашение подразумевает сохранение и развитие двусторонних связей на долгосрочной основе, расширение взаимовыгодного сотрудничества в торгово-экономической, научно-технической, социальной и культурной сферах. Также документ предполагает консолидацию усилий сторон по развитию транспортной инфраструктуры.

Как подчеркнул губернатор Архангельской области Игорь Орлов, соглашение позволит вывести два соседних региона на новый уровень партнёрства.

— В документе отражены планы по продвижению проекта строительства магистрали «Белкомур» и глубоководного порта в Архангельске, дорожные проекты, которые мы сегодня реализуем в рамках трансграничных региональных маршрутов, — отметил Игорь Орлов.

По словам Сергея Гапликова, реализация этих проектов даст мощный стимул для открытия новых производств, прихода инвесторов, что благоприятно отражается на социально-экономическом развитии регионов и его жителях, сообщает пресс-служба правительства Республики Коми.

В частности, глава Коми отметил:

«Наши регионы связывают не только давние добрососедские отношения, но и общие задачи. Одна из наиболее актуальных сегодня — развитие транспортной сети. Это такие крупные проекты, как строительство железнодорожной магистрали «Белкомур», автодорог «Сыктывкар — Котлас — Архангельск» и «Сыктывкар — Нарьян-Мар», а также вопросы развития авиасообщения. Мы также заинтересованы в развитии и укреплении нашего сотрудничества в вопросах освоения и развития Арктической зоны России».