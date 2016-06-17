На Вологодчине в 2 раза выросло количество стобалльников по русскому языку
Вологда, 17 июня, 2016, 17:22 — ИА Регнум. В 2016 году ЕГЭ по русскому языку писали почти 5 тыс. участников. Причем, как показывают результаты экзаменов, юные вологжане стали знать родной язык гораздо лучше. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном департаменте образования, сто баллов получили 27 школьников. Год назад максимальное количество баллов по русскому языку получили всего 16 человек.
«Стобалльный результат получили выпускники из 11 районов области, Вологды и Череповца. Два выпускника текущего года не преодолели минимальный порог в 24 балла. Они получат возможность пересдать ЕГЭ в резервный день итоговой аттестации — 27 июня», — рассказала корреспонденту ИА REGNUM начальник регионального департамента образования Елена Рябова.
Добавим, что минимальный балл по русскому языку для получения аттестата составляет 24 балла, для поступления в высшее учебное заведение — 36 баллов.
Также сегодня стали известны результаты ЕГЭ по математике базового уровня. В сравнении с прошлым годом количество участников данного экзамена увеличилось на тысячу человек.
«Это позволяет говорить о более осознанном отношении выпускников к формированию своих образовательных запросов в области математики и более осознанном выборе дальнейшей траектории образования», — отметила Елена Рябова.
Доля участников, получивших оценки «хорошо» и «отлично» по сравнению с 2015 годом выросла с 79% до 88%. Отметку «2» получили 2% участников экзамена.
Кроме того, в регионе подвели итоги апробации Всероссийских проверочных работ по русскому языку, математике и окружающему миру. В них приняли более 11,5 тыс. четвероклассников из 347 школ области. Инициатором этих работ выступил Рособрнадзор.
Ориентируясь на итоги Всероссийской проверочной работы, учителя обратят внимание на знания, умения, навыки и компетенции, по которым у школьников возникли проблемы. Причем, школы сами примут решения, ставить ли эти оценки в журнал.
На территории Вологодской области с проверочной работой по русскому языку справились 97,5%участников, по математике — 97,9%, по окружающему миру — 98,8%. Максимальный балл по русскому языку получили 150 школьников, по математике — 429 школьников, по окружающему миру — 61 школьник.