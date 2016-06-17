Вологда, 17 июня, 2016, 17:22 — ИА Регнум. В 2016 году ЕГЭ по русскому языку писали почти 5 тыс. участников. Причем, как показывают результаты экзаменов, юные вологжане стали знать родной язык гораздо лучше. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном департаменте образования, сто баллов получили 27 школьников. Год назад максимальное количество баллов по русскому языку получили всего 16 человек.

Дарья Антонова ИА REGNUM ЕГЭ

«Стобалльный результат получили выпускники из 11 районов области, Вологды и Череповца. Два выпускника текущего года не преодолели минимальный порог в 24 балла. Они получат возможность пересдать ЕГЭ в резервный день итоговой аттестации — 27 июня», — рассказала корреспонденту ИА REGNUM начальник регионального департамента образования Елена Рябова.

Добавим, что минимальный балл по русскому языку для получения аттестата составляет 24 балла, для поступления в высшее учебное заведение — 36 баллов.

Также сегодня стали известны результаты ЕГЭ по математике базового уровня. В сравнении с прошлым годом количество участников данного экзамена увеличилось на тысячу человек.

«Это позволяет говорить о более осознанном отношении выпускников к формированию своих образовательных запросов в области математики и более осознанном выборе дальнейшей траектории образования», — отметила Елена Рябова.

Доля участников, получивших оценки «хорошо» и «отлично» по сравнению с 2015 годом выросла с 79% до 88%. Отметку «2» получили 2% участников экзамена.

Кроме того, в регионе подвели итоги апробации Всероссийских проверочных работ по русскому языку, математике и окружающему миру. В них приняли более 11,5 тыс. четвероклассников из 347 школ области. Инициатором этих работ выступил Рособрнадзор.

Ориентируясь на итоги Всероссийской проверочной работы, учителя обратят внимание на знания, умения, навыки и компетенции, по которым у школьников возникли проблемы. Причем, школы сами примут решения, ставить ли эти оценки в журнал.

На территории Вологодской области с проверочной работой по русскому языку справились 97,5%участников, по математике — 97,9%, по окружающему миру — 98,8%. Максимальный балл по русскому языку получили 150 школьников, по математике — 429 школьников, по окружающему миру — 61 школьник.