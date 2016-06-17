Рязань, 17 июня, 2016, 17:17 — ИА Регнум. С начала 2016 года в Рязанской области было зафиксировано 16 вспышек африканской чумы свиней. Об этом на брифинге заявил первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области Борис Шемякин, передает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу министерства.

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Заражены были девять диких кабанов, еще семь — случаи заражения домашних свиней. заболевание обнаружено в шести районах: Кораблинском, Сапожковском, Пителинском, Чучковском, Шацком и Кадомском.

Кроме того, по словам Бориса Шемякина, 10 июня заболевание было зафиксировано на территории Шацкого свинокомплекса.

«Как только обнаружилось заболевание, были предприняты все меры по его локализации и ликвидации. АЧС не затронула племрепродуктор, зараженное мясо не поступало на переработку. Осуществляется жесточайший контроль за входящим на свинокомплекс и выходящим сырьем. Вся продукция, выпускаемая Шацким мясокомбинатом, абсолютно безопасна», — цитирует пресс-служба заместителя главы министерства.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на территории Рязанской области введен режим чрезвычайной ситуации. Такое распоряжение было подписано губернатором Олегом Ковалевым 10 июня. Режим ЧС введен «в целях оперативного реагирования» и «недопущения дальнейшего распространения заболевания на территории региона».