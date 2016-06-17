Орел, 17 июня, 2016, 17:16 — ИА Регнум. Выборы депутатов Орловского областного совета официально назначены на 18 сентября, единый день голосования. Соответствующее решение приняли 17 июня депутаты облсовета, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе парламента.

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Сегодня на заседании депутаты проголосовали за постановление «О назначении выборов депутатов Орловского областного Совета народных депутатов», в соответствии с которым выборы депутатов Орловского областного Совета народных депутатов шестого созыва назначены на 18 сентября 2016 года.

Выборы в Орловский облсовет действующего созыва состоялись в 2011 году. Явка составила 63,75%. Сегодня в действующем составе Орловского областного совета депутатов 50 мест, заняты 47. Единороссы занимают в облсовете 31 кресло, коммунисты — 11, еще три депутата избраны от ЛДПР.

Впрочем, еще в марте губернатор Вадим Потомский высказал уверенность, что после выборов «картина в облсовете кардинально не изменится»: «Единая Россия» и КПРФ сохранят существующие позиции, ЛДПР сохранит существующие позиции, а вот «Справедливую Россию» Потомский в новом составе областного парламента не видит.