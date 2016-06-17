Вологда, 17 июня, 2016, 17:11 — ИА Регнум. Благодаря созданию лесопромышленного кластера в Череповецком районе, спрос на низкосортную древесину в Вологодской области должен возрасти, а лесопромышленники будут перерабатывать 100% добытого сырья.

Иван Шишкин. Дубовая роща. 1887

В проекте лесного кластера планируется, что его резиденты будут перерабатывать порядка 5 млн кубометров низкосортной древесины, а в радиусе 300 км от кластера появится необходимость в создании нескольких тысяч дополнительных рабочих мест в смежных и сервисных отраслях. Объем частных инвестиций резидентов кластера превысит 170 млрд рублей. Налоговые поступления составят около 2,5 млрд рублей в год. Эти вопросы развития лесного комплекса на территории региона обсудили на заседании комитета Совета Федерации по экономической политике, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Сенаторы одобрительно отнеслись к нашим инициативам, такая поддержка нам очень важна. Многие из инициатив потребуют изменения законодательства и дополнительного федерального финансирования. Кроме того, мы обозначили меры поддержки, которые могли бы содействовать в развитии лесопромышленного комплекса и дальше. В частности, мы проговорили возможность выделения дополнительных средств для развития семеноводческих центров. Леса нужно не только вырубать, но и активно восстанавливать», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM заместитель губернатора Вологодской области Алексей Кожевников.

В парламенте Вологодской области отмечают, что для повышения эффективности деревообрабатывающей промышленности государство должно помочь бизнесу с инфраструктурой: от строительства дорог до делянок. Кроме того, нужно максимально мотивировать лесозаготовителей не оставлять в лесу древесину, которая может быть использована.

«Как пример, можно проводить конкурсы на выкуп делянок только при наличии задания, в котором будет прописан процент комплексного использования древесины. Это даст не только положительный экономический эффект, но и благотворно будет влиять на экологию. При этом многие решения, особенно в законодательной сфере, должны приниматься на уровне федерации, потому что правила игры должны быть одинаковыми для всех», — пояснил корреспонденту ИА REGNUM депутат заксобрания области Михаил Ставровский.

Добавим, что накануне на Петербургском международном экономическом форуме Вологодская, Архангельская, Ленинградская области и Республика Карелия подписали соглашение, касающееся развития лесной сферы. Документ позволит координировать действия регионов, касающиеся создания новых крупных деревообрабатывающих производств, а также — определять логистику поставок продукции, чтобы максимизировать ее добавочную стоимость.

Отметим также, что по данным департамента экономразвития, Вологодская область занимает в России 1 место по производству деревянных домов, 2 место по производству необработанной древесины и древесно-стружечных плит и 3 место по производству клееной фанеры.

Сейчас одна из основных проблем лесной отрасли региона — нехватка потребителей низкосортной древесины. Спрос в этом сегменте существует со стороны целлюлозных и плитных заводов (ДСП, МДФ, ОСБ), а также производителей пеллет, но при этом он сильно ограничен логистически.