Курган, 17 июня, 2016, 17:18 — ИА Регнум. В Кургане передано в суд уголовное дело в отношении генерального директора ООО «Икар-Курганский завод «ТрансАрм», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном СКР.

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Его обвиняют в невыплате заработной платы работникам, неисполнении обязанностей налогового агента, а также сокрытии денежных средств.

Напомним, «Икар — КЗТА» специализировался на производстве трубопроводной арматуры. В начале года, а именно 18 января Арбитражный суд Курганской области рассмотрел дело № А34−2582/2015 и признал ООО «Икар Курганский Завод ТрансАрм» банкротом.

Согласно материалам уголовного дела против гендиректора предприятия-банкрота, руководитель на протяжении двух лет из личной заинтересованности не перечислял в бюджет удержанный с заработной платы работников налог на доходы физических лиц. Таким образом, сумма задолженности по уплате указанного вида налога составила около 8,5 млн рублей.

В 2015 году гендиректор, стремясь получить дополнительные личные доходы, систематически задерживал выплату заработка сотрудникам более двух месяцев. Задолженность по заработной плате и иным выплатам более чем перед 200 работниками на указанном предприятии составила более 12 млн рублей.

Имея непогашенную задолженность по уплате налога на добавленную стоимость за третий квартал 2014 года в сумме более 3 млн рублей и не желая ее гасить, генеральный директор с целью отчуждения имущества, заключил договоры купли-продажи на сумму более 13 млн рублей с предприятием-кредитором. Таким образом, предприятие-должник денежных средств от реализации имущества от покупателя не получило.

На сегодня наложен арест на имущество обвиняемого, в том числе на дорогостоящий автомобиль, а также личные денежные средства в размере более миллиона рублей на банковском счете. В настоящее время задолженность перед работниками по заработной плате погашена в полном объеме.

В ближайшее время дело по существу рассмотрит суд.