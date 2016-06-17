Мурманск, 17 июня, 2016, 17:08 — ИА Регнум.



tavriav.ua Майонез

К трем с половиной годам колонии приговорил мурманский суд мурманчанина, который оказался виновным в краже тысячи банок майонеза. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в прокуратуре Мурманской области.

«По версии следствия, осуждённый, действуя в составе преступной группы, похитил из здания майонезного цеха на территории Ленинского округа Мурманска более тысячи банок майонеза, принадлежащих ООО «Ивушка», — отметили в ведомстве. — Данными действиями организации причинён имущественный ущерб на сумму свыше 120 тысяч рублей».

По информации прокуратуры, злоумышленник признан виновным в совершении нескольких преступлений: в краже с незаконным проникновением в помещение либо иное хранилище, а также в краже группой лиц по предварительному сговору с незаконным проникновением в помещение либо иное хранилище.

«Осуждённому назначено наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — заключили в прокуратуре.

Продукты питания нередко становятся объектами, притягивающими грабителей. К примеру, как сообщало ИА REGNUM, ранее житель Томска похитил из магазина 118 плиток шоколада. А житель Камчатки несколько лет назад взломал торговый павильон птицефабрики и вынес оттуда в том числе 2 тысячи яиц.