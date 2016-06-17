Саранск, 17 июня, 2016, 17:05 — ИА Регнум. В Мордовии по факту гибели 11-летнего школьника в Луховском пруду Саранска возбужден уголовное дело по ч.2 ст.109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей»). Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе республиканского следственного управления СКР.

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По версии следствия, днем 16 июня педагог-организатор общеобразовательной школы без согласования с администрацией учебного учреждения находилась с учениками 5-го класса и несколькими родителями на берегу водоема. Около полудня дети обратили внимание на отсутствие одного из одноклассников. Об исчезновении ребенка сообщили пляжным спасателям, которые подняли тело мальчика из воды.

«В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, допрашиваются свидетели и очевидцы. С целью установления точной причины смерти несовершеннолетнего назначена судебно-медицинская экспертиза», — подчеркнули в пресс-службе.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, по версии управления МЧС по Мордовии, дети купались в водоеме. «Сотрудники пляжа подошли к взрослым и предупредили о том, что детям можно купаться только в специально отведенной для них зоне вдоль берега, отгороженной буйками. Педагоги заверили, что правила купания будут соблюдаться», — отметили в ведомстве.