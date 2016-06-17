Рига, 17 июня, 2016, 17:00 — ИА Регнум. В пятницу, 17 июня, после обеда на большей части Латвии под влиянием циклона ожидаются обильные осадки, а со стороны Польши в Латвию движется массивный грозовой фронт, сообщает BNS.

Кузьма Петров-Водкин. Ураган. 1914

Грозовой фронт, который уже нанес серьезный удар по Польше, стремительно приближается к Калининградской области и Литве, а затем его ждут в Латвии.

Как предупреждают синоптики, ураган в первую очередь ударит по юго-западу Латвии, где значительное ухудшение погоды ожидается уже вечером.

Европейские метеослужбы распространили предупреждение о том, что в Латвии вероятен ураган, ливни, затопление территорий, в том числе городских улиц, не исключен град и смерч.

Также, в ночь на воскресенье ожидается вторая волна непогоды — прогнозируется усиление ветра, который может повалить деревья и нанести иной урон народному хозяйству. Порывы ветра будут достигать 17−23 метра в секунду. Особо сильный ветер обещают на юге Курземе и в центральных районах страны.