Рязань, 17 июня, 2016, 16:58 — ИА Регнум. Инспекционный рейд рабочей группы по контролю за ремонтом дорог прошел в Рязани 16 июня. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства, в рейде приняли участие министр региональной безопасности и контроля Рязанской области Андрей Глазунов, депутат Рязанской областной думы, член фракции «Единая Россия» Виталий Крючков, заместитель министра транспорта и автомобильных дорог Рязанской области Владимир Гуйда, представители администрации города Рязани, подрядных организаций и общественности.

CT M Дорога

Рабочая группа проинспектировала ход ремонта участков автодорог, включенных в региональную профильную программу. Так, качество работ проверили на участке улицы Бирюзова, где ведется расширение проезжей части и перенос теплотрассы, и на улице Молодцова, в районе пересечения с улицей Космонавтов, где капитальный ремонт дороги проводится с применением кварцевой крошки. Эта технология обеспечивает улучшенное сцепление колес с дорожным полотном.

Проверка выявила ряд нарушений, прежде всего, связанных с техникой безопасности и отсутствием информационных щитов с данными об организациях, проводящих работы. Представителям фирм-подрядчиков поставлена задача — устранить все замечания в кратчайшие сроки.

Андрей Глазунов подчеркнул, что проверки качества ремонта дорог проводятся регулярно: и по графику, и вне плана. О результатах докладывается губернатору Рязанской области. Причем это касается не только укладки и ремонта дорожного покрытия, но и обслуживания дорог. На заседаниях рабочих групп обсуждаются выявленные недостатки. «Главная задача вовремя устранить нарушения и скоординировать работу дорожных служб так, чтобы таких проблем больше не возникало», — сказал Андрей Глазунов.

Подводя итоги инспекционной поездки, заместитель министра транспорта и автомобильных дорог Рязанской области Владимир Гуйда отметил, что благодаря созданию рабочей группе за ремонтом региональных дорог осуществляется трехступенчатый контроль. «Члены рабочей группы сообщают о выявленных нарушениях, Минтранс выезжает с проверкой и выписывает предписание на их устранение. Отказ от выполнения предписаний грозит подрядчику штрафными санкциями», — подчеркнул Владимир Гуйда.