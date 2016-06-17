Минск, 17 июня, 2016, 16:58 — ИА Регнум.



Советский плакат «Победа пятилетки — удар по капитализму»

Валовой внутренний продукт Беларуси за январь-май сократился на 2,8% к уровню аналогичного периода 2015 и составил 368,3 трлн белорусских рублей ($18,2 млрд), сообщает Национальный статистический комитет Белоруссии.

«Индекс-дефлятор ВВП в январе-мае 2016 г. по отношению к аналогичному периоду предыдущего года составил 113%», — отметили в Белстате.

В январе — мае сократился объём промышленного производства: в текущих ценах он составил 319,3 трлн белорусских рублей, или в сопоставимых ценах — на 1,9% меньше уровня января — мая 2015 года. В частности, обрабатывающая промышленность достигла 98,2% прошлогоднего показателя, а рост отмечен в производстве основных фармацевтических продуктов и фармацевтических препаратов — на 9,9%, производстве электрооборудования — на 6,4%, производстве транспортных средств и оборудования — на 5,2%.

Аграрный сектор — наоборот, продемонстрировал рост: «В январе-мае 2016 г. в хозяйствах всех категорий (в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, хозяйствах населения) производство продукции сельского хозяйства в текущих ценах составило 35,1 трлн. рублей и увеличилось по сравнению с соответствующим периодом 2015 года в сопоставимых ценах на 3,3%. В сельскохозяйственных организациях произведено продукции на 33,5 трлн. рублей, что в сопоставимых ценах на 3,9% больше, чем в аналогичном периоде предыдущего года».

«Реальные располагаемые денежные доходы населения Республики Беларусь в январе-апреле 2016 г. составили 93,1% к уровню января-апреля 2015 г», — констатировал статкомитет. Данный показатель учитывает денежные доходы за вычетом налогов, сборов и взносов, скорректированные на индекс потребительских цен на товары и услуги. По данным Белстата, в общем объеме денежных доходов оплата труда занимает 60,7%, доходы от предпринимательской и иной деятельности, приносящей доход, — 7,7%, трансферты населению (пенсии, пособия, стипендии и другие трансферты населению) — 25%, доходы от собственности и прочие доходы — 6,6%.

Напомним, что по данным Белстата инфляция в республике по сравнению с декабрем 2015 года выросла на 7%, а за январь-май 2016 года к январю-маю 2015 года — на 12,4%. При этом грядёт деноминация «зайчика»: в июле белорусский рубль лишится четырёх нулей и цены будет пересчитаны. Александр Лукашенко пообещал «оторвать головы» тем, кто воспользуется моментом для округления цен в большую сторону.

Как сообщало ИА REGNUM, утверждённый Александром Лукашенко официальный прогноз на 2016 год предполагает рост ВВП — не менее чем на 0,3%; производительности труда — не менее чем на 1,5%; экспорта товаров и услуг — не менее чем на 3,5%; реальных располагаемых денежных доходов населения — не менее чем на 0,5%. Ещё в декабре 2015 года независимые эксперты усомнились в реалистичности данного прогноза, как и ранее — в официальном прогнозе на пятилетку, утверждённом в 2010 году на IV «Всебелорусском народном собрании».