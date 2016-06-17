Великий Новгород, 17 июня, 2016, 16:52 — ИА Регнум. Отделом по расследованию особо важных дел Северо-Западного следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации завершено расследование уголовного дела в отношении начальника полиции Новгородского линейного отдела МВД России на транспорте УТ МВД РФ по СЗФО. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ведомства, он обвиняется в совершении 13 преступлений по ч.3 ст.160 УК РФ.

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Согласно предъявленному обвинению, начальник полиции Новгородского линейного отдела МВД России на транспорте, используя свое служебное положение, в период с 2009 по 2013 годы присвоил около 900 тысяч рублей, выданных ему в Управлении на транспорте МВД России по Северо-Западному федеральному округу для оперативных нужд возглавляемого линейного отдела и раскрытия преступлений на обслуживаемой территории.

«Заместитель Северо-Западного транспортного прокурора признал достаточными собранные следственным органом по уголовному делу доказательства и утвердил обвинительное заключение в отношении высокопоставленного сотрудника полиции. Данное уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Новгородский областной суд», — сообщили в пресс-службе ведомства, отметив, что «материалы дела содержат сведения, составляющие государственную тайну».

Отмечается, что расследование уголовного дела было осложнено тем, что начальник новгородской транспортной полиции в период ведомственного служебного расследования предпринял незаконные действия по уничтожению служебной информации и документации в целях сокрытия совершенных преступлений. «Несмотря на это, в ходе расследования уголовного дела следователем отдела по расследованию особо важных дел Северо-Западного следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации совместно с сотрудниками УФСБ России по Новгородской области и ГУСБ МВД России проведен большой комплекс следственно-оперативных мероприятий для установления очевидцев совершенных преступлений, поиска сокрытой документации, опровержения заявленной обвиняемым защитной версии, а также пресечены попытки данного обвиняемого по противодействию установлению объективной истины по данному уголовному делу», — подчеркнули в ведомстве.

Для обеспечения исковых требований потерпевшей стороны (это Управление на транспорте МВД России по Северо-Западному федеральному округу) и обеспечения приговора суда на имущество обвиняемого стоимостью около 600 тысяч рублей наложен арест.