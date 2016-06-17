Каракас, 17 июня, 2016, 16:50 — ИА Регнум. Николас Мадуро вновь подтвердил готовности своего правительства к диалогу и развитию дипломатических отношений с США. Заявление об этом было сделано 16 июня во дворце Мирафлорес (Каракас). В частности, Николас Мадуро отметил, что руководство страны готово иметь «уважительные отношения с США, с Обамой и будущими президентами», сообщает AVN.

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По мнению Мадуро, это сотрудничество возможно, если США не будут пытаться доминировать над Венесуэлой. Венесуэльский президент заявил: «Мы можем сосуществовать. Если вы можете сосуществовать с Китаем, Вьетнамом и Кубой, то почему не с Венесуэлой?».

Николас Мадуро подчеркнул, что он приветствует начало переговоров на высшем уровне с Вашингтоном, о которых договорились «на полях» ассамблеи Организации американских государств министр иностранных дел Венесуэлы Делси Родригес и госсекретарь США Джон Керри, комментирует Prensa Latina.

Но нужен ли сам Николас Мадуро официальному Вашингтону в качестве президента Венесуэлы? Джон Керри в ходе заседания Организации американских государств призвал Николаса Мадуро не препятствовать проведению референдума об отставке. Учитывая, что 70 процентов населения Венесуэлы поддерживает отставку Мадуро, итог референдума предрешен. Как сообщил ИА REGNUM компетентный источник, близкий к руководству Министерства обороны Венесуэлы, у Мадуро есть два варианта «торга» с американцами. Первый вариант — добиться поддержки отмены референдума в обмен на отказ от социалистического курса и «коррекцию внешней политики» в сторону сближения с США. Второй вариант — переговоры о личных гарантиях в случае прихода к власти оппозиции в результате процедуры импичмента.