Москва, 17 июня, 2016, 16:40 — ИА Регнум. Руководитель аналитического отдела Grand Capital Сергей Козловский согласен с заявлениями председателя Счетной палаты РФ Татьяны Голиковой, что снижение соцрасходов приведет к ухудшению качества жизни, более того, приведет к еще большим вынужденным расходам в среднесрочной перспективе. «Простыми словами — те копейки, которые доходят до населения, и так не могут обеспечить жизнь без нужды, их снижение или неадекватно низкая индексация приведет к социальному кризису», — заявил корреспонденту ИА REGNUM Козловский 17 июня, комментируя заявление Голиковой на ПМЭФ.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Затянем

Эксперт-аналитик MFX Broker Александр Гриченков также во многом согласен с Голиковой. «В самом деле, когда сегодня идут дискуссии о том, каким образом выполнять социальные обязательства государства, в том числе касающиеся индексации пенсий, все споры крутятся вокруг одних и тех же вариантов — либо наращивать долги, либо печатать деньги, либо расходовать резервные фонды, либо повышать налоги. А поскольку все эти варианты влекут за собой определенные негативные эффекты, то делается вывод, что нужна жесткая экономия, и граждан просят затянуть пояса. Но затягивание поясов — довольно болезненная мера. Когда падают доходы потребителей, падают и их расходы, и это бьет по всей экономике: снижаются обороты розничной торговли, объемы промышленного производства и т.д. А если падают объемы производства, то сокращаются рабочие места, и доходы населения падают еще сильнее. Получается замкнутый круг. Причем государство в этой ситуации тоже не в выигрыше: ведь если снижаются доходы бизнеса, то снижаются и налоговые поступления в бюджет», — отметил Гриченков.

Он обратил внимание, что Голикова это прекрасно знает по своему опыту работы в Счетной палате. «Нехватка средств в бюджете отчасти обусловлена тем, что имеющиеся средства зачастую расходуются нерационально, бесконтрольно, а иногда и просто разворовываются. Наведение порядка в сфере госрасходов способно обеспечить значительную экономию средств, которая снимет остроту проблемы дефицита госбюджета. Тогда и народу затягивать пояса не придется так сильно», — добавил эксперт.

Напомним, что 16 июня на Петербургском международном экономическом форуме председатель Счетной палаты РФ Татьяна Голикова выступила против сокращения социальных расходов федерального бюджета. «В человеческий капитал может вложить только бюджет, он за это отвечает, это его непосредственная компетенция», — отметила Голикова.

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Кроме того, она подчеркнула, что не является сторонником наращивания государственного долга. «Деньги в стране есть, нет эффективных институтов управления этими деньгами», — сказала она.

Сергей Козловский в ответ на эти слова Голиковой уточнил: «Кому как не Счетной палате знать, как и куда расходуются бюджетные средства. Уверен, что при должном контроле, выстраивание которого займет еще не один год, деньги продолжат улетать в трубу, а экономить будут на бюджетниках и реально необходимых госпрограммах и инфраструктурных проектах».

«Глава Счетной палаты видит изъяны бюджета России, неэффективность использования государственных средств. Достаточно привести оценки дебиторской задолженности, которая на 1 апреля достигла 3,9 трлн руб., а это четверть всех расходных статей. Просроченная дебиторская задолженность, а это прямой ущерб, по итогам прошлого года составила 439 млрд руб. На этом фоне «теряются» многие статьи, нацеленные на развитие человеческого потенциала. И Татьяне Голиковой, как бывшему министру соцразвития, горько видеть подобные цифры. Это своеобразный диагноз работе государственных институтов. При их более эффективной работе не было бы историй с Внешэкономбанком, Роснано… Не нужно было бы ломать голову как поднять объём инвестиций. Деньги в России действительно есть — но они лежат мертвым грузом на счетах в банках, утекают за рубеж или попросту тратятся неэффективно», — добавил вице-президент IFC Financial Center Станислав Вернер.