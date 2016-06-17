Санкт-Петербург, 17 июня, 2016, 16:37 — ИА Регнум. Президента РФ Владимира Путина опечалил тот факт, что сейчас драки болельщиков привлекают к Евро-2016 во Франции больше внимания, чем сами футбольные матчи. Об этом он заявил на Петербургском международном экономическом форуме, передает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Путин напомнил о ставших известными случаях столкновений футбольных фанатов из России и Англии во французском Марселе.

«Безобразие полное. Правда, не знаю, как двести наших болельщиков отметелили несколько тысяч англичан. Но подход правоохранительных органов должен быть одинаков ко всем», — сказал Путин.

Он подчеркнул, что Россия в борьбе за дисциплину на трибунах и вокруг них будет работать с объединениями болельщиков.

Напомним, что после столкновений российских и английских болельщиков во Франции наказанию подверглась только российская сторона: УЕФА условно дисквалифицировало российскую сборную, а французские власти решили выслать несколько десятков россиян.